Entschluss fürs Leben : Adoptionen von Kindern und Erwachsenen

Berlin Ein Kind oder einen Erwachsenen zu adoptieren ist mit hohen Hürden verbunden. Ohne notariell beurkundete Einwilligungen geht es nicht. Familienrechtler erklären, worauf es noch ankommt.

Mit der Zeit wächst der Wunsch beim Ehemann der Mutter, den Siebenjährigen zu adoptieren. Was ist dabei alles zu bedenken?

„Das ist möglich, wenn der leibliche Vater darin einwilligt“, sagt Eva Becker, Fachanwältin für Familienrecht in Berlin. Ein Fall wie der beschriebene ist keine Seltenheit. Bei knapp zwei Drittel der in Deutschland adoptierten Kinder handelt es sich um sogenannte Stiefkindadoptionen. Laut Statistischem Bundesamt war das im Jahr 2020 bei 65 Prozent der insgesamt 3800 adoptierten Kinder der Fall.

Schwierig wird es, wenn der leibliche Vater oder gegebenenfalls die leibliche Mutter die Zustimmung zur Adoption verweigert. „Dann muss sich das zuständige Familiengericht mit dem Fall befassen“, erklärt Martin Thelen von der Bundesnotarkammer in Berlin.

Damit sich das Gericht über das Nein des leiblichen Elternteils zur Adoption hinwegsetzt, muss geklärt sein, dass es ihm offenbar gleichgültig ist oder er Pflichten gegenüber dem Kind gröblich verletzt hat - etwa keinen Unterhalt zahlt und das Kind in Not gerät.

Generell gilt: Ist das Kind älter als 14 Jahre, muss es ebenfalls in eine mögliche Adoption einwilligen. Vor dem 14. Geburtstag ist dafür der gesetzliche Vertreter des Jungen oder des Mädchens zuständig.

Daneben kommt es immer wieder vor, dass Erwachsene sich adoptieren lassen. Zwar ist dann ein Ja der leiblichen Eltern nicht mehr nötig. Aber: Eine Erwachsenenadoption muss „sittlich gerechtfertigt“ sein. „Das bedeutet, die Adoption darf nicht ausschließlich aus steuerlichen oder anderen finanziellen Erwägungen erfolgen“, sagt Becker. Vielmehr muss eine echte Eltern-Kind-Beziehung bestehen: Man feiert etwa gemeinsam Feste oder fährt zusammen in den Urlaub.

Daneben gibt es die sogenannte starke Adoption, bei der das Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern einschließlich sämtlicher Verpflichtungen gekappt wird. Die Hürden dafür sind sehr hoch. „Ihr zustimmen wird das Gericht etwa dann, wenn der Erwachsene schon als Kind in der Familie gelebt hat, damals aber die leiblichen Eltern in der Adoption nicht einwilligten“, so Thelen.