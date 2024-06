Fürs gute Gefühl Anerkennung: Wie der Blick aufs Positive Beziehungen stärkt

Von selbst kommt so etwas selten. „Niemand hat das im Grunde im Elternhaus gelernt“, sagt der Psychotherapeut. Daher sei ein Einüben umso wichtiger. Also zum Beispiel gerne öfter mal ein „Das gefällt mir an dir“, ein „Vielen Dank, dass du dich darum so gut gekümmert hast“ oder ein „Ich bewundere dich, wie gut du das kannst“ sagen.