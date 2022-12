Statistik : Angebote für Jugendliche nahmen wegen Corona deutlich ab

Wiesbaden Keine Gruppenreisen, Feste oder Treffen mit Altersgenossen im Ausland: Auch im zweiten Jahr der Pandemie gab es weniger Freizeit- und Ferienangebote für Jugendliche.

Die Pandemie hat nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zu einem Rekordtief bei Angeboten und Teilnehmerzahlen in der Jugendarbeit geführt. Im zweiten Corona-Jahr 2021 nutzten in Deutschland rund 4,4 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene solche öffentlich geförderten Angebote, wie die Statistiker nun in Wiesbaden mitteilten.