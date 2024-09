„Du schaffst das“ Angst bei Kindern: Beim Bewältigen helfen, nicht verstärken

Denn: „Wenn ein Kind nicht früh lernt, Unsicherheit und Angst zu bewältigen, wird es immer weniger in der Lage sein, neue Herausforderungen anzunehmen“, so die Bochumer Psychologieprofessorin Silvia Schneider in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Psychologie Heute Compact“ (Ausgabe 78). Ängste könnten dann zu sozialem Rückzug und Isolation führen.