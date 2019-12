Zum Abhaken : Anleitung für die perfekte To-do-Liste

München Zettel, Journal oder App - die guten Vorsätze, Projekte und Ideen wollen festgehalten werden. Wie organisiert man sich am besten im neuen Jahr? Sind To-do-Listen sinnvoll oder mehr Frust als Lust?

„Notieren Sie alles schriftlich“, sagt Cordula Nussbaum. Das entlaste das menschliche Gehirn, meint die Zeitmanagement-Expertin aus Sauerlach bei München. Geht es um gute Vorsätze, regt Petra Lienhop an, das Ziel so genau und spezifisch wie möglich festzulegen. „Ist mein Ziel messbar und woran kann ich erkennen, dass ich es erreicht habe?“, nennt die Expertin für Kommunikation die nächsten Schritte. Anschließend sei es wichtig, eine realistische Zeitspanne zur Erreichung des Ziels festzulegen.

Zur Frustvermeidung spricht Nussbaum lieber nicht von einer Liste, sondern von einer „reisenden Could-do-Sammlung“. „Reisend, weil das, was nicht erledigt wurde, in den nächsten Tag mitreist.“ Kurz rät dazu, im Kalender feste Termine einzutragen. Dazu kommt eine Aufgabenliste mit Fertigstellungsterminen. „Und dann gibt es die Maybe-someday oder Ideenliste ganz ohne Termin.“ Dabei werde nicht unterschieden zwischen privaten und beruflichen Themen.

Im Trend sind so genannte Bullet-Journals - Kladden oder Notizbücher mit Aufgaben, Terminen und Notizen, die von ihren Nutzern aufwendig gestaltet werden. So zieren Aufkleber, Zeichnungen oder Scrapbook-Elemente die Bücher. Scrapbook steht dabei für Schnipselbuch. „Manche sind schon sehr verspielt, das kostet natürlich Zeit“, sagt Nussbaum. Bringen einen diese Zeit in die Umsetzung, dann sei sie gut investiert.