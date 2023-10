Urteil Anonyme Samenspende: Steht Mutter Unterhaltsvorschuss zu?

Die Richter gaben der Behörde Recht. Gesetzlich bestehe kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Fälle von anonymer Samenspenden seien in der Rechtssprechung so anzuwenden, als wenn sich ein alleinerziehender Elternteil weigere, erforderliche Auskünfte zu erteilen oder bei der Feststellung der Vaterschaft mitzuwirken. Die Frau habe bewusst vor der Geburt eine Situation geschaffen, in der die Feststellung der Vaterschaft von vornherein ausgeschlossen sei.