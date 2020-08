Welcher Stil entspricht meiner Erwartung? : Aquaristik Grundlagen - Darauf sollten Sie achten

Die Faszination vom eigenen Aquarium hat die Dach-Region schon lange erobert. Bereits über 2 Millionen Menschen verfügen alleine in Deutschland über ein Aquarium. Die Entscheidung zum eigenen Fischtempel sollte aber wohl überlegt sein und bedarf einiger Voraussetzungen, die wir hier gerne ansprechen.

Von Groß nach Klein

Bevor man sich für das eigene Aquarium entscheidet, sollte man sich darüber bewusst sein, dass man mit einem Aquarium automatisch auch ein ganzes Ökosystem aufbaut. Ein Aquarium aufzubauen ist anders, als eine Katze oder einen Hund zu pflegen, da über die Nahrungszufuhr noch ganz viele weitere Punkte beachtet werden müssen.

Den Anfang dieser Reise macht die Entscheidung über den richtigen Platz und die Größe des Aquariums. Auch wenn es komisch klingen mag, so ist ein großes Aquarium wesentlich leichter in der Pflege, als beispielsweise ein kleineres Becken. Aquarien selbst gibt es in zahlreichen Variationen, von 20cm (12 Liter) bis 200cm (657,0 Litern). Wenn wir von einer Einsteigergröße sprechen, dann empfehlen Insider aber Becken von 80 bis 100cm für den Einstieg, um damit zwischen 100 und 200 Litern zu bleiben. Dieses Volumen bietet die beste Basis für den Beginn und agiert besonders simpel für Erstanwender.

Welcher Stil entspricht meiner Erwartung?

Gut zu wissen ist auch, dass neben der Größe das Aquarium auch in Stilen und Formen unterschieden wird. Es gibt das rechteckige Aquarium, welches neben der leichten Reinigungsmöglichkeit auch als bekanntestes Format den Markt erobert, das Panorama-Aquarium, welches mit einer abgerundeten Frontscheibe die Darstellung der Fische beeindruckend unterstützt und das Eckaquarium, welches als platzsparend und besonders imposant immer mehr Einzug in deutsche Haushalte gewinnt. Die Entscheidung, welches Aquarium es sein soll, hat zunehmend damit zu tun, wie leicht man es mit der Reinigung der Flächen haben möchte. Eckaquarien sind meist tiefer als herkömmliche rechteckige Varianten, was es schwerer macht, die Flächen auch korrekt zu pflegen. Beim Panorama-Aquarium gibt es zum rechteckigen Aquarium kaum einen Unterschied. Die Pflege ist aber absolut essenziell, wenn man den Wunsch hegt einen Wohnort für Fische, Garnelen und andere Tiere zu schaffen.

Da der Mensch selbst nicht im Aquarium lebt und man den eigenen Fischen zumeist das Beste zur Verfügung stellen möchte, ist es notwendig, den freien Schwimmraum für diese Tierchen zu berechnen. Dabei unterstützen zahlreiche Online-Rechner. Faustregel ist jedoch: Bruttovolumen - 40%

Das eigene Ökosystem schaffen

Um sich das eigene Aquarium nach bestem Wissen und Gewissen zusammenzustellen, ist es sehr wichtig bereits im Vorfeld zu wissen, welche Tiere später im Aquarium landen sollen, damit die notwendigen Elemente im Aufbau des Aquariums mitbedacht werden können. Der Untergrund im Aquarium spielt dabei - neben der Entscheidung, ob Meerwasserbecken, Brack- oder Süßwasserbecken - eine große Rolle. Unterschieden wird je nach Tier in unterschiedliche Sand- oder Kieskörnungen. Alles was unter 2mm Körnung entspricht, wird als Sand definiert. Alles über 2mm Korngröße bezeichnet man in der Aquaristik als Kies: Garnelen und Krebse suchen z.B. gerne in gröberem Sand nach Nahrung. Entscheidet man sich für Panzerwelse, so lieben diese eher feineren Aquariensand, um sich durchzugraben. Dennoch ist es den meisten Fischen und Lebewesen im Wasser egal, welche Form von Untergrund gewählt wird.

Viele Einsteiger haben Probleme mit Algen, welche sich vor allem dann bilden, wenn man sich im Vornhinein nicht mit Wasserpflanzen auseinandergesetzt hat. Die Integration von Hornkraut, Javafarn, Wasserkelchen oder der Amazonas Schwertpflanze ist beispielsweise ein Garant für die Reduktion und / oder das Vermeiden von Algenwuchs und ermöglichen dem Aquarium eine eigene ökonomische, grüne Lunge. Hierbei lohnt es sich lieber "zu viel" als zu wenig Pflanzen zu kaufen. Das Bewusstsein entwickelt sich dazu meistens von selbst.

Vorsicht walten lassen

Wenn die Flüsse austrocknen leiden die Fische. Das kann in einem Aquarium nicht passieren. Dennoch gibt es wichtige Vorkehrungen in der Sicherheit der Flora und Fauna, um den schwimmenden Haustieren das Leben so einfach wie möglich zu machen:

Der Aufbau einer Pflanzenlandschaft im eigenen Aquarium ist mitunter nämlich deswegen so wichtig für die Aquaristik, weil sich diese um die Nahrung kümmern und sich darin bemühen das Aquarium-Wasser zu entgiften. Der Kot der Fische wird von Pflanzen als Nährstoff aufgenommen; diese wiederum geben am Ende Sauerstoff ab, welche die Fische zum Leben brauchen. Während Fische und Lebewesen über das dazu-passende Futter ernährt werden, gilt Licht als Hauptmahlzeit der Unterwasser-Fauna. Das Aquarium sollte hierfür mit der passenden Beleuchtung ausgestattet sein. Ein einfaches Draufstrahlen erfüllt aber leider keinen Zweck, sondern erschwert die Situation der darin-befindenden Lebewesen. Es lohnt sich gerade in diesem Bereich Beratung ins Boot zu holen, um die richtigen Lichtverhältnisse abzustimmen und sich mit der Materie noch besser auseinanderzusetzen. Die Installation von Wolkensimulatoren, das Dimmen der Lichter, die Simulation eines lichtlosen Regentages: Die Ergebnisse einer Handlung ist in der Aquaristik unberechenbar und dadurch gleichzeitig wunderschön.

Zu jeder einzelnen Fischform, zu jeder einzelnen Pflanze könnte man so nämlich ein ganzes Buch schreiben, was es für Anwender nicht leichter macht. Wie so oft ist der Prozess aber das Ziel und meist auch die Lösung, um die Lehren der Aquaristik kennenzulernen und das korrekte Gefühl für den Aufbau eines Ökosystems zu entwickeln. Wissen kann man dafür von diversen Fachplattformen beziehen, oder direkt im Shop, wo man Details über jede einzelne Tierart und deren Vorlieben erfährt. Klar ist jedoch, dass noch viel mehr hinter der Aquaristik steckt, als einfach nur der Erwerb eines Aquariums.