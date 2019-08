Maniküre für die Kleinsten : Baby-Nägel entspannt und in Etappen schneiden

Baby-Nägel entspannt und in Etappen schneiden

Offenburg Direkt nach der Geburt ist Nägelschneiden bei Babys tabu - wegen der Verletzungsgefahr. Erst nach etwa vier Wochen dürfen Eltern das erste Mal zur abgerundeten Schere greifen.

Damit sich in der Zeit das Baby nicht selbst zerkratzt, können Eltern notfalls selbst an den kleinen Nägeln knabbern, rät die Zeitschrift „Junge Familie“ (Ausgabe 4/2019). Wer nicht knabbern will, kann auch Socken über die Fäustchen stülpen.