Worauf beim Kauf achten? : Babyschale ist nicht gleich Babyschale

Wer Kinder im Auto befördert, sollte die Wahl der Kindersitze genau durchdenken. Schließlich ist die Innenraumgestaltung der Fahrzeuge eigentlich auf die Bedürfnisse erwachsener Insassen ausgelegt.

Generell ist es wichtig, dass die Sitze allgemein überprüft und auch zugelassen sind . In diesem Fall verfügen die Babyschalen und Kindersitze über ein orangefarbenes Prüfsiegel, das mit Vermerken wie "ECE R129", "ECE R44/03" oder "ECE R44/04" versehen ist. Das Kürzel "ECE" ist ebenfalls als sogenanntes E-Kennzeichen oder E-Kennung bekannt. Dieses Siegel gibt darüber Auskunft, dass am jeweils überprüften Gegenstand alle notwendigen Genehmigungen und Prüfungen durchgeführt wurden.

Babyschalen und Kindersitze in verschiedenen Kategorien

Hinter der Bezeichnung "ECE R129" verbergen sich neue Bewertungssysteme, die sich insbesondere an der Größe der Kinder orientieren. Dementsprechend werden Babyschalen und Kindersitze in die Kategorien Q0, Q1, Q1.5, Q3, Q6 sowie Q10 eingeteilt, die nach Abmessungen der Körpergröße bis zu 60, 75, 87, 105, 125 sowie über 125 Zentimeter unterteilt sind. Bei einer Nutzung von Babyschalen auf dem Beifahrersitz gilt außerdem die Regelung, dass der Airbag in dieser Position zwingend abgeschaltet werden muss. Andernfalls ist die Gefahr hoch, dass das Kind bei einem sich öffnenden Airbag schlichtweg zerquetscht wird.