Weiße Flecken und lange Haare : Barbie und Ken sollen mehr Vielfalt verkörpern

Nürnberg Lange Beine, makellose Haut und volles, glänzendes Haar - das sind die Eigenschaften, für die Barbie berühmt wurde. Krankheitsmale oder Behinderungen passten bisher wenig in das Schönheitskonzept. Das ändert sich nun.

Die neuen Barbies wurden nun auf der Spielwarenmesser in Nürnberg präsentiert - darunter auch eine Puppe ganz ohne Haare und eine dunkelhäutige Barbie mit goldener Beinprothese.

Zudem will Mattelbis 2030 auf nachhaltige Materialien umstellen. Dann sollen die Spielzeuge und Verpackungen nur noch aus recycelten, wiederverwertbaren oder biobasierten Kunststoffen bestehen. Als einen ersten Schritt bringt Mattel Bauklötze aus Bio-Plastik auf den Markt, die zunächst in Großbritannien und übers Internet in Europa erhältlich sind. „Wir machen Fortschritte, wir sind aber noch nicht perfekt“, sagte Dickson. Bei der Barbie-Puppe funktioniere dieses Material zum Beispiel nicht.