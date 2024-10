Nicht nur für Kinder 7 Ideen fürs Basteln im Herbst – Die Natur hat dafür so viel zu bieten

Kerzen selber zu machen ist einfacher, als man denkt, und eine tolle Möglichkeit, dem Zuhause in der dunkleren Jahreszeit ein gemütliches Licht hinzuzufügen. Sie können alte Kerzenreste einschmelzen und in neue Formen gießen oder mit herbstlichen Duftölen veredeln. Für eine besondere Optik lassen sich getrocknete Blätter, Zimtstangen oder getrocknete Orangenscheiben in das Wachs einlegen.