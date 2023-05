Naturpädagogik Bauernhof-Kindergarten: Großwerden mit Ziegen und Ackerbau

Die Idee zur Kita mit Ziegen, Hühnern und Acker kam den Eheleuten schleichend. Als die eigenen Kinder in die Schule kamen, fing das Paar mit ersten Schulaktionen an. „Äpfel zu Saft pressen, Kartoffeln pflanzen, so einfache Sachen“, erzählt der 63-Jährige. Der Bauernhof-Kindergarten hieß schließlich 2018 die ersten Kinder willkommen. Zuvor sei der örtliche Kindergarten so überfüllt gewesen, dass eine weitere Notgruppe im Keller eröffnet werden sollte.