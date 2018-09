später lesen Messe „Kind+Jugend“ Bei Kinderausstattung ist Eltern Sicherheit sehr wichtig FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

In einem Punkt sind sich alle Mitspieler in dem milliardenschweren Markt einig: safety sells. Die Sicherheit der Kleinsten ist für Familien, Hersteller und Händler in der Branche der Baby- und Kinderausstatter das A und O. Von Yuriko Wahl-Immel, dpa