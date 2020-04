Job und Kind : Besonders Alleinerziehende kämpfen in der Corona-Krise

Besonders Alleinerziehende kämpfen in der Corona-Krise

Melanie Hedtfeld ist Chefin eines Pflegedienstes im Sauerland - und alleinerziehende Mutter. Es fällt ihr nicht leicht, ihre sechsjährige Tochter Ella jeden Morgen in die Kinderbetreuung bringen. Foto: Markus Klümper/dpa.

Halver Einige Bevölkerungsgruppen trifft die Corona-Krise besonders hart: Alleinerziehende zum Beispiel. Melanie Hedtfeld, die einen Pflegedienst leitet, ist zwischen Job und Kind hin- und hergerissen.

Melanie Hedtfeld ist Chefin eines Pflegedienstes im Sauerland - und alleinerziehende Mutter. Eine Kombination, die die 42-Jährige mitten in der Corona-Krise vor eine Zerreißprobe stellt.

Denn durch ihren Job gilt Hedtfeld als systemrelevant und kann ihre sechsjährige Tochter Ella jeden Morgen in die Kinderbetreuung bringen. Doch richtig wohl fühlt sie sich damit nicht. „Ich habe das Gefühl, das Wohl meines Kindes hinten anstellen zu müssen“, sagt die alleinerziehende Mutter. Sie macht sich Sorgen, dass sich Ella dort anstecken könnte. „Meine Tochter ist so anfällig für Infekte, auch was die Lunge angeht.“ Eine Wahl haben beide aber nicht.