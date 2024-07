Nun Eltern statt Paar Beziehungskiller Kind? So gelingt der Familien-Start

In den Konflikten werden oft typische Fehler gemacht. So neigen Frauen laut Grimm bei einem Streit um die Kindererziehung dazu, nur in ihrer Mutterrolle und nicht partnerschaftlich aufzutreten. Die Väter blocken bei den Forderungen der Frau häufig ab, sie möchten sich auf keinen Fall von ihr beeinflussen lassen. „Es geht nicht um "richtig" oder "falsch", sondern darum, was funktioniert. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen“, gibt die Expertin einen Tipp, wie sich solche Konflikte am besten lösen lassen.