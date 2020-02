Cashback : Geld für’s shoppen bekommen

Bezahlt werden fürs Shoppen? Dies klingt wie ein schlechter Scherz. Doch Cashback-Anbieter machen es möglich, Geld für die eigenen Einkäufe zu erhalten. Prämien können meist über verschiedene Online-Portale vorgemerkt werden und landen nach Abschluss der Bestellung auf dem Konto des Käufers.

Der Begriff Cashback beschreibt die Möglichkeit, Geld in Form von Prämien bei einem getätigten Einkauf zurückzubekommen. Meist reduzieren die Anbieter ihre Dienste auf den reinen Online-Markt. Das Cashback-System gilt demnach nur bei Käufen im Internet. Wortwörtlich bedeutet das Wort "Bargeld zurück”. Dies impliziert, dass die Käufe in der Regel nicht mit Punkten oder Sachpreisen, sondern realem Geld belohnt werden. So ist es nicht nötig, über einen langen Zeitraum Coupons zu sammeln oder einem Treueprogramm beizutreten. Cashback-Portale bieten hingegen einen vergleichsweise vereinfachten Vorgang an, bei dem der Kunde ein Online-Konto erstellt und anschließend sofort mit dem Sammeln von Geld anfangen kann.