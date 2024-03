Cannabis-Freigabe Darf ich bald vor meinen Kindern kiffen - oder sie mit mir?

Was aus meiner Sicht außerdem bedenklich an dem gemeinsamen Kiffen ist: Vielleicht hatte man als Familie einen wunderschönen gemeinsamen Tag und lässt ihn mit einem Joint ausklingen, weil es einem gerade so gut geht. Aber was ist, wenn der Teenager an schwierigen Tagen zum Joint greift, um sich aufzumuntern? Das halte ich für gefährlich.