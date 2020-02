Tiefgekühlter Streit : Das Abenteuer Mehrgenerationen-Urlaub

Ludwigsburg Urlaub mit Mama, Papa, Oma und Opa: Für viele Kinder ein Traum. Und für die Erwachsenen ein emotionales Minenfeld. Doch die meisten Konflikte lassen sich vermeiden - oder endlich mal klären.

Das hatten wir uns alles ganz anders vorgestellt. Endlich mal wieder mit der ganzen Familie in Urlaub fahren. In Ruhe reden, zusammen was unternehmen, gemeinsam kochen und essen. Die Großeltern sehen ihre geliebten Enkel mal länger - und Mama und Papa haben den Babysitter gleich mit dabei.