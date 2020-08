Keine peinlichen Momente : Das gilt für Familienfotos im Netz

Ein Selfie mit dem kleinen Sohn ist schnell gemacht. Es sollte aber besser im guten alten Papier-Fotobuch landen und nicht in soziale Medien gepostet werden. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Berlin/Bielefeld Die kleine Tochter beim Mittagsschlaf, Mama in einer komischen Pose: Familienfotos in sozialen Netzwerken können peinlich bis unangenehm werden. Wie entscheiden Familien, welche Fotos ins Netz dürfen?

Dass Kinder und Jugendliche Familienfotos ins Netz stellen, kommt hingegen seltener vor, sagt Kristin Langer, Mediencoach der Initiative „Schau hin! Was dein Kind mit Medien macht“.

Recht am eigenen Bild

Bei Familienfotos im Netz zeichnet sich nicht selten ein Missverständnis zwischen den Generationen ab: „Fälschlicherweise denken Eltern manchmal, sie könnten mit den Fotos ihrer Kinder machen, was sie wollen“, so Langer. „Dabei hat jeder Mensch ein Recht am eigenen Bild, das gilt im Grunde ab der Geburt.“