Dass das Kind nicht im eigenen Bett schlafen will, kennen Eltern. Was allerdings nur wenige Mamas und Papas zugeben: Mich stört es auch nicht, dass mein Kind neben mir schläft - ganz im Gegenteil. Ist das dann okay? dpa