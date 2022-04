Cool oder sicher? : Das zählt beim Kauf eines Kinderfahrrads

Göttingen/Berlin- Familien-Kontroverse im Fahrradladen: Der Nachwuchs will eine Federgabel, die Eltern lieber ordentliche Beleuchtung. Wie der gemeinsame Kauf gelingt und worauf man keinesfalls verzichten sollte.

So sollten Eltern das Fahrrad nicht zu groß kaufen. Auch wenn Kinder ja schnell wachsen und ein Rad so länger und kostensparend nutzen können. Kaufentscheidend sind laut Pd-f die Körpermaße und das Fahrkönnen. Mindest- und Maximalkörpergröße für das jeweilige Radmodell geben die Hersteller in der Regel an.