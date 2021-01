Kennenlernen ohne Ausgehen : Dating in Corona-Zeiten

Coburg/Essen Der Lockdown ist für viele Singles eine besonders harte Zeit. Online-Dating-Plattformen boomen, denn Treffen in Cafés oder Bars fallen weg. Aber wie geht es nach dem virtuellen Kennenlernen weiter?

Viele Singles sind momentan zurückhaltender bei der Frage, ob aus einer virtuellen Begegnung eine von Angesicht zu Angesicht werden sollte, glaubt Michael Vogt. Er ist Ehe- und Familienberater sowie Professor an der Fakultät für Soziale Arbeit und Gesundheit an der Hochschule Coburg. „Die Menschen treffen sich derzeit länger im Netz und sind hier in einem sehr intensiven Austausch.“ Das schüre natürlich auch die Erwartungen an ein reales Treffen in der Zukunft.