Barrieren im Wohnraum abbauen : Den Umzug ins Pflegeheim vermeiden

Den Lebensabend im Altersheim verbringen: Das empfinden viele nicht nur als unwürdig, auch die Kosten lassen Sorgen bei Betroffenen und Angehörigen aufkommen. 3.000 Euro monatlich kostet ein Platz in einem deutschen Pflegeheim im Durchschnitt.

Rund 1.500 Euro müssen aus der eigenen Tasche bezahlt werden, sofern der oder die Betroffene einen anerkannten Pflegegrad hat. Wie hoch die Zuzahlung ist, hängt vom Pflegegrad und den tatsächlichen Pflegekosten ab. Ohne Pflegegrad (früher Pflegestufe) entfällt die Kostenbeteiligung der Pflegeversicherung an einem Pflegeplatz. Die gute Nachricht: Es gibt Alternativen zum Pflege- bzw. Altersheim.

Selbst wenn die alltäglichsten Aufgaben immer schwerer fallen, ist ein Umzug ins Pflegeheim nicht zwingend notwendig. Häufig reichen kleine Umbaumaßnahmen aus, um Barrieren in Bad, Küche und Treppenhaus aus dem Weg zu räumen. Fällt das Treppensteigen schwer, schafft ein Treppenlift Abhilfe . Wer sich noch a us eigener Kraft hinsetzen und ebenso gut wieder aufstehen kann, macht beispielsweise mit dem Sitzlift als Klassiker unter Mobilitätshilfen einen guten Deal. Senioren, die auf Gehhilfen oder den Rollstuhl angewiesen sind, überwinden das Hindernis Treppe mit Hilfe eines Plattformliftes.

Leben mehrere zuschussberechtigte Personen im gleichen Haushalt, können bis zu vier Menschen den Zuschuss bei der Pflegeversicherung beantragen - formlos. Das entspricht einer maximalen Förderung von 16.000 Euro. Verändert sich der Pflegebedarf, unterstützt die Versicherung Betroffene eventuell sogar ein zweites Mal. Wer den verbleibenden Eigenanteil aufgrund finanzieller Bedürftigkeit nicht selber zahlen kann, erhält in der Regel vom Grundsicherungsamt die notwendige Unterstützung.

Tipp: Neben barrierefreien Umbauten subventionieren die Pflegekassen auch Pflegehilfsmittel wie einen Hausnotruf. Dabei handelt es sich um einen kleinen Sender, der als Armband, Halskette oder Clip getragen werden kann. In einer Notlage (zum Beispiel nach einem Sturz) können Betroffene so schnell Hilfe anfordern.

Auch wer nicht ausschließlich auf Hilfsmittel wie Treppenlifte , sondern darüber hinaus auf fremde Hilfe angewiesen ist, kann den Umzug ins Pflegeheim vermeiden - selbst dann, wenn es keine Angehörigen gibt, die die häusliche Pflege übernehmen wollen. Statt einem Pflegegeld, das den pflegenden Angehörigen zugute kommen soll, erhalten Betroffene in solch einem Fall ambulante Sachleistungen . Die Höhe variiert je nach Pflegegrad und hilft, einen ambulanten bzw. 24-Stunden-Pflegedienst zu finanzieren.

Das Schöne: Die Pflegesachleistungen für die ambulante Pflege unterscheiden sich mehr oder weniger nicht von dem Geld, das die Pflegekassen für eine stationäre Betreuung zahlen würden. In Pflegegrad 2 stehen Betroffenen 689 Euro / Monat als ambulante Sachleistung zu. Der stationäre Leistungsbeitrag liegt hier bei monatlich 770 Euro. Selbst im höchsten Pflegegrad (Pflegegrad 5) unterscheiden sich die Leistungen kaum. Die ambulante Sachleistung beträgt dann 1.995 Euro / Monat. Stationär werden 2.005 Euro bezuschusst.

Wichtig zu wissen: Die Pflegesachleistungen der Pflegekasse können ausschließlich für zertifizierte Pflegedienste in Deutschland genutzt werden. Bei Pflegekräften aus dem Ausland (z.B. aus Osteuropa) sind die Kosten selber zu tragen. Lediglich das Pflegegeld (zum Beispiel 545 Euro monatlich in Pflegegrad 3) kann dann in die Finanzierung mit einfließen.