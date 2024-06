Familie Depressive Kinder: So können Eltern unterstützen

Wenn das Kind gerade nicht reden will, sollten Eltern das akzeptieren. Gleichzeitig sollten sie signalisieren, dass sie zum Gespräch bereit sind: „Ich bin für dich da und höre dir zu. Aber nicht zu viel Druck aufbauen“, rät Mundt. In schwierigen Situationen helfe es manchmal, einen Brief unter der Tür durchzuschieben, sagt sie. Hauptsache, man bleibt in Kontakt.