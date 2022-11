Ohne Plastik : Der Keinachtsbaum soll die Weihnachtstanne im Wald lassen

Georgsmarienhütte Für die meisten Menschen gehört zu Weihnachten ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer einfach dazu. Aber inzwischen plagt manchen das schlechte Gewissen, nur für ein paar Tage extra einen Baum zu fällen.

Der Keinachtsbaum steht nach ein paar Minuten: Nico Stisser holt mehrere Holzstangen aus einer Kiste, verschraubt sie miteinander und dreht am unteren Ende drei Stangen fest, um den zusammengeschraubten Stamm auf den Boden stellen zu können.

Oben befestigt er einen Weihnachtsstern. Dann greift er zu einem Bündel Tannengrün, zwickt und zwackt sich kleinere Äste ab und steckt diese in Löcher, die in den Holzstangen sind. „Wenn man geübt ist, dauert das eine halbe Stunde“, sagt Stisser. Fertig ist der wiederverwendbare Weihnachtsbaum, ganz ohne Plastik.

Die Idee für den Baum hatte vor fünf Jahren Stissers Sohn. Der damals Vierjährige stieß in einem Kinderbuch aus der Pettersson-und-Findus-Reihe auf einen selbstgebauten Christbaum. „Da haben wir uns gedacht, genau das ist die Lösung“, erzählt der heute 40-jährige Unternehmer aus der Region Osnabrück, der eigentlich Mediendesigner ist. Auf der Suche nach einem wirklich nachhaltigen Weihnachtsbaum sei seine Familie schon seit vielen Jahren gewesen: „Aber ein Baum aus Plastik, das kam für uns ganz bestimmt nicht in Frage.“

Umweltfreundlicher und nachhaltiger

Stisser ist überzeugt, dass sein Keinachtsbaum letztlich umweltfreundlicher und nachhaltiger als die klassische Weihnachtstanne ist. Zehn Jahre dauere es, bis eine Plantagentanne als Weihnachtsbaum geschlagen werden könne. „Und dann steht sie zwei Wochen im Wohnzimmer und wird anschließend weggeworfen.“ Seine Tanne hingegen braucht nur jedes Jahr frisches Tannengrün. „Das können Sie als Baumerzeuger aus den Bäumen in der Tannenschonung herausschneiden, die Bäume aber stehen weiter und müssen nicht gefällt werden.“ In dieser Frage habe ihn sein Sohn überzeugt. Der habe damals gesagt: „Ich finde es blöd, dass immer ein Baum gefällt wird.“

Die Idee mit dem wiederverwendbaren Weihnachtsbaum begeisterte Stisser so sehr, dass er vor zwei Jahren ein Crowdfunding für das Projekt ins Leben rief und im vergangenen Jahr das Produkt regulär über einen Internet-Shop vertreibt. 5000 Keinachtsbäume seien verkauft worden, sagt er. Die Holzstäbe werden in einem Fachbetrieb im lippischen Lemgo gedrechselt. Auch das Tannengrün - für einen Baum braucht man etwa zehn Kilo - vertreibt er über den Shop; er bezieht diese Ware unter anderem vom Weihnachtsbaumerzeuger Benjamin Schneebecke in der Nähe von Osnabrück.