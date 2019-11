So wird’s ein fröhliches Fest : Die besten Geschenkideen für Haustierhalter

Nicht nur zu Weihnachten freuen sich Haustierhalter, wenn das eigene Tier eine hübsche Tasse ziert oder fröhlich von den Socken grinst. Auch zum Geburtstag oder zu einem anderen Jubiläum finden sich viele tolle Geschenkideen für Katzen- und Hundefans, welche sich am besten rund um das eigene Tier drehen.

Ob nun bedruckte Tasse, Halstuch mit Hundepfötchen oder eine witzige Tasse für das Büro: Die Liste tierischer Geschenkideen mit Witz und Charme ist lang, viele Artikel lassen sich auch selbst bedrucken. So können Sie bei Hundehaltern zum Fest garantiert punkten! Wer kein eigenes Foto vom Haustier besorgen kann, besorgt vielleicht der Einfachheit halber einen hübschen Geschenkartikel, auf dem dieselbe Hunde- oder Katzenrasse abgebildet ist. Besonders witzig wird das individuelle Geschenk für Tierbesitzer mit einem lustigen Spruch, welcher zum Haustier passt. Dabei kann der Charakter des Tieres darüber Auskunft geben, was gut ankommt. Ist das Tier eher gemütlich und träge oder ein echter Wildfang, der am liebsten ständig auf Achse ist?

Für viele Hunde ist es eine Qual, wenn sie ohne ihre Bezugsperson zurückgelassen werden. Ein Hund kann nicht über mehrere Tage alleine in der Wohnung bleiben, am besten nehmen Sie ihn bei sich im Haushalt auf während der Ortsabwesenheit der Besitzer. Dabei sollte der Hund sein Schlafkörbchen mitnehmen, etwas vertrautes Spielzeug und auch dasselbe Futter. So fühlt er sich ohne Herrchen und Frauchen nicht einsam und wird sich schnell in der neuen Umgebung eingewöhnen. Halten Sie sich am besten an die üblichen Gassi-Zeiten. Geraten diese durcheinander, bringt das viele Hunde aus der Fassung, auch wenn es sich sonst um umgängliche Vierbeiner handelt. Herrchen und Frauchen freuen sich im Urlaub über Fotos des zu Hause gebliebenen Hundes, welche sie einfach per Messenger versenden können, einige Hunde erkennen ihre Besitzer sogar bei Videoanrufe