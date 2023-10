Weihnachten Geschenkidee für Familie und Freunde: Wie wäre es mit diesen Brettspielen?

Das Spielprinzip ist relativ simpel. Eine Startkarte wird in der Mitte des Tischs platziert. Danach ziehen die Spieler abwechselnd die weiteren Kärtchen von verdeckten Stapeln und legen diese passend an die bereits liegenden Karten auf dem Tisch an. So ergibt sich im Spielverlauf nach und nach eine Landschaftskarte. Nach dem Legen kann der Spieler eine seiner Spielfiguren („Gefolgsleute“ oder „Meeple“ genannt) auf der von ihm gelegten Karte platzieren. Auch Gebiete der Mitspieler können durch gezieltes Anlegen an der richtigen Stelle übernommen werden. Das Spiel endet wenn der Spieler, der am Zug ist, nicht mehr in der Lage ist eine Karte nachzuziehen. Ziel des Spiels ist es, Punkte durch das Abschließen von Städten, Klöstern und Straßen sowie die Kontrolle über Wiesen zu erlangen. Der Spieler mit den meisten Punkten am Spielende gewinnt das Spiel.