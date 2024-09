Gesundheit Diese Blei- und Buntstifte sind für Schulkinder sinnvoll

Fürs Basteln in der Schule oder zu Hause sollte man lösungsmittelfreie Kleber in flüssiger Form oder als Stift wählen, so die Verbraucherschützer. Diese seien entsprechend gekennzeichnet. Die Produkte mit Lösungsmitteln kann man dagegen anhand eines Gefahrensymbols auf der Verpackung erkennen: Es zeigt eine Flamme in einer rot umrandeten Raute.