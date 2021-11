Herzlich oder würzig : DIY-Tipps: Adventskalender mal ganz ohne Schokolade

Gläser bieten sich auch als Kalendertürchen an. Sind die täglichen Goodies raus, müssen sie nicht leer rumstehen, sondern können etwa mit Lichterketten dekoriert werden. Foto: DIY Academy/dpa-tmn

Köln/Bonn Ein Adventskalender ist nicht nur bei Kindern beliebt. Selbst gemacht bekommt er noch mal einen anderen Wert. Warum nicht mal einen Kalender mit Botschaften oder kulinarischen Mixturen verschenken?

Wie wär's mit Plätzchen, Gewürzmischungen, Gutscheinen oder Botschaften - abgefüllt in aufgehübschten Gläschen, etwa mit angesprühten Deckel und aufgeklebten Sternen? „Gläser haben den nachhaltigen Vorteil, dass man sie jedes Jahr wieder benutzen kann“, sagt Katja Fischborn von der DIY Academy in Köln.

Gar nicht groß rumstehen müssen schwebende Adventskalender aus alten Pappbechern. „Sie schweben als Mobile an Wollfäden von der Decke oder Lampe, werden bunt beklebt und von 1 bis 24 nummeriert. Als Boden reichen einfach mit Gummi befestigte Stoffreste“, sagt Katja Fischborn.

Und an was für Gutscheine denkt sie so? Fischborn sprudelt vor Anregungen: Mal wieder ins Kino gehen, einen Escape-Room online aufsuchen, einen Abend babyfrei, 5 x den Geschirrspüler ausräumen, einen Fahrrad-Ausflug ins Waldlokal.