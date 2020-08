Kompakt und flexibel : E-Scooter auf dem Vormarsch – die großen Vorteile der teils umstrittenen Gefährte

Foto: unsplash.com/Marek Rucinski

Das Thema E-Mobilität spielt inzwischen eine große Rolle und es bezieht sich keineswegs nur auf elektrische Autos. Neben E-Bikes gibt es inzwischen sogar E-Scooter, wenngleich sich diese bisweilen noch nicht komplett durchsetzen konnten. Allerdings sind E-Scooter mittlerweile auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Dieser Umstand ist etwas, was nicht jeden freut, da die Gefährte teilweise umstritten sind.

Das hängt vor allem mit Studien aus den USA zusammen, die zu dem Schluss gekommen sind, dass das Unfallrisiko bei einem E-Scooter überdurchschnittlich hoch ist. Zugegebenermaßen gab es schon einige Unfälle mit den Fahrzeugen, dennoch sind die Studien keineswegs aussagekräftig, da viele wichtige Aspekte nicht einbezogen wurden. Zudem lässt sich nicht bestreiten, dass E-Scooter einige Vorteile mit sich bringen und diese sollten Sie in jedem Fall kennen.

Sie fördern die Energiewende

Die Energiewende ist derzeit eines der größten Ziele der Bundesregierung. Bis 2050 soll die Energie in Deutschland hauptsächlich aus regenerativen Quellen stammen. Angesichts der Bedrohung durch den Klimawandel ist die Energiewende eigentlich unabdingbar. Es ist daher nur ratsam, dass wir alle darauf hinarbeiten. Mit einem E-Scooter tun Sie genau das, denn wenn Sie einen Elektro Tretroller kaufen, setzen Sie damit ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit. Indirekt tragen Sie also dazu bei, dass die Akzeptanz für Elektromobilität steigt. In gewisser Hinsicht helfen Sie damit unserer Umwelt, was durchaus vorbildhaft ist.

Sie sind schneller als herkömmliche Tretroller

Mit einem klassischen Cityroller sind Sie zwar weit schneller als zu Fuß, dennoch lassen sich gerade größere Strecken nur mit viel Mühe bewältigen. Bei einem elektrischen Tretroller sieht das schon anders aus, da die Höchstgeschwindigkeit für Erwachsene bei 20 km/h liegt. Das ist keineswegs übel und ein Tempo mit dem Sie theoretisch auch in eine andere Stadt fahren könnten. Zumal der Kraftaufwand geringer als bei einem herkömmlichen Tretroller ist. Diese teils hohe Geschwindigkeit ist jedoch auch ein Grund für die hohe Unfallrate der E-Scooter. Wenn Sie jedoch ein wenig aufpassen, sollten Sie nichts zu befürchten haben.

Sie sind kompakt und flexibel

Elektrische Tretroller wiegen meist gerade um die 10 Kilogramm, weswegen sie nicht gerade schwer sind und sich leicht transportieren lassen. Hinzukommt ihre schmale Bauweise, sodass sie auch problemlos in Lücken passen. Unter anderem das trägt zur hohen Flexibilität der Gefährte bei. Zudem sind E-Scooter gerade in größeren Städten weit verbreitet, wodurch Sie schnell von A nach B gelangen können. Das Anmieten ist in der Regel unkompliziert und wenn Sie sich einen E-Scooter kaufen sollten, brauchen Sie sich bezüglich der Flexibilität ohnehin keine Gedanken zu machen.

Sie sind gut für die Gesundheit