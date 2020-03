Grundschulverband : Eltern sollen nicht Lehrer spielen

Frankfurt/Main Nur weil die Schule geschlossen ist, sind das keine verlängerten Ferien. Heißt das für Eltern, Schulbuch raus und im 45-Minutentakt den Stundenplan abarbeiten? Was der Grundschulverband dazu sagt.

Kopfrechnen: Plus und Minus im Zahlenraum bis 20, 100, 1000, sowie kleines Einmaleins. „Das sollte aber nicht so lange gehen wie eine Schulstunde, den die Ansprache und Interaktion ist zu Hause viel intensiver“, erklärt Lassek. Sie empfiehlt konzentrierte 10 bis 15 Minuten pro Tag.

Ausflüge in die Natur: Sofern sie möglich sind. Dabei können Tiere und Pflanzen fotografiert werden, die man nicht kennt, worüber man aber mehr wissen will. Dann kann zu Hause alles darüber in Lexika, in Sachbüchern oder im Internet recherchiert werden.