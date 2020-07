Die Schneepflugfalle : Eltern sollten dem Kind nicht jede Aufgabe abnehmen

Soest Es steckt in Kindern drin, Dinge selbst machen zu wollen. Doch manche Väter und Mütter lassen das kaum zu - aus Vorsicht oder Bequemlichkeit. Warum dieses Verhalten dem Nachwuchs schadet.

Klar lehnt sich manches Kind gerne genüsslich zurück und fühlt sich sicher, wenn alle Herausforderungen von den Eltern gemeistert werden. „Am Ende hat das Kind aber in seiner Entwicklung nichts von so einem Verhalten“, sagt Schliewenz. Es wird damit nicht zum Problemlöser - und das wiederum ist ein großes Problem.

Dabei steckt es in Kindern drin, Dinge selbst machen zu wollen. Im Kindergartenalter muss man sie manchmal regelrecht bremsen in ihren Ambitionen. Dabei ist aber das richtige Maß gefragt. Wer den Eigenantrieb des Kindes zu übertrieben ausbremst, sorgt am Ende dafür, dass der Nachwuchs immer unselbstständiger wird.