Kinder spüren es : Eltern sollten Trennung nicht verheimlichen

Heidelberg Zu Hause gibt es ständig Streit, Papa ist gereizt und Mama schimpft. Kinder spüren oft schon früh, dass etwas nicht stimmt.

Wenn Eltern entscheiden, sich zu trennen, wissen sie oft selbst noch nicht, wie es weitergeht. Eine Wohnung muss her, finanzielle Fragen müssen geklärt und die Betreuung geregelt werden. Auch wenn die Details noch offen sind, sollten Eltern ihren Kindern den Entschluss mitteilen - und das am besten gemeinsam.

„Es geht nicht darum, schon ein perfektes Ergebnis zu präsentieren, sondern das Kind zu informieren: Hier verändert sich etwas“, so der Pädagoge Volker Barth, der in seiner Oldenburger Praxis auch Eltern in Trennungssituationen berät. Am besten sagt man zuerst, was sich nicht ändern wird, also zum Beispiel: Papa und Mama werden weiterhin Zeit mit dir verbringen und immer ansprechbar sein.