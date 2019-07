Tipp für Eltern : Eltern stoßen an finanzielle Grenzen – Wie Kinderfeiern zur Belastungsprobe werden

Ob Taufe, Einschulung oder Abschlussfeier, die Lebensabschnitte eines Kindes werden stets mit besonderen Feiern gewürdigt. Dafür müssen Eltern jedoch oft tief in die Tasche greifen.

Ist das Kind dann auf der Welt, ist die Freude groß. Das Baby bringt Glück und einen neuen Sinn in den Alltag der Eltern. Die seltsamen Verhaltensweisen der kleinen sind drollig und die Liebe, die man für den Schützling empfindet, unbeschreiblich. Doch stellt es auch deren Leben gehörig auf den Kopf. Abgesehen von den schlaflosen Nächten hinterlässt ein Kind auch deutliche Spuren im Portemonnaie. So müssen Krippe und Wickelkommode angeschafft werden, Kleidung darf auch nicht fehlen und mit all den verbrauchten Windeln gehen hunderte von Euros buchstäblich in den Mülleimer.