Mit dem Auto zur Schule Elterntaxi in Eile: Trotzdem auf Sicherheit achten

Kind ins Auto gesetzt und los geht's zur Schule - das kann gefährlich werden. Viele Eltern achteten in der Eile kaum darauf, ob sich ihr Kind auch richtig anschnalle, heißt es vom Tüv Thüringen. Der Gurt dürfe aber auf keinen Fall verdreht sein oder am Hals scheuern, sondern müsse auf der Schulter aufliegen. Bei einer Vollbremsung drohen sonst sogar schwere Verletzungen an Hals oder Kopf.