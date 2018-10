später lesen Studie Elternzeit-Väter machen später auch mehr im Haushalt FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Väter, die in Elternzeit gehen, verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern und machen mehr im Haushalt. Dieser Effekt hält auch noch Jahre nach dem Ende der Pause an, wie eine Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen zeigt, die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorliegt. dpa