Von Tabu-Sätzen bis Rituale Erste Krisen nach der Einschulung gelassen nehmen

Eltern können in der Anfangszeit schauen, was an anderen Stellen vielleicht entlastet, schlägt Telle vor. „Manche Kinder machen wieder einen Mittagsschlaf. Oder manche Eltern stoppen erstmal andere Aktivitäten, damit es nicht noch Freizeitstress gibt.“ Wichtig ist, zu schauen: Was kann meinem Kind konkret helfen, den Anfangsstress zu meistern?