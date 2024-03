Katholische Tradition Erstkommunion: Was sie bedeutet und was traditionell dazu gehört

Die geweihte Hostie spielt im katholischen Glauben eine wichtige Rolle: Im Gottesdienst wird beim sogenannten Hochgebet, nach dem Verständnis der Gläubigen, die Oblate in den Leib Christi verwandelt. Das bedeutet, dass Katholiken daran glauben, dass in der geweihten Hostie tatsächlich Christus anwesend ist. Das bekräftigen sie auch jedes Mal bei der Kommunion, also in dem Moment, in dem die geweihten Hostien ausgeteilt werden. Der Priester sagt dazu: „Der Leib Christi“ und der Gläubige bestätigt das mit „Amen“, was Latein ist und soviel bedeutet wie „so ist es“. Weil den Katholiken die Hostie so kostbar ist, werden übrig gebliebene Hostien auch in einem kunstvoll verzierten Kasten, dem sogenannten Tabernakel, aufbewahrt.