Auch Holiday-Park und Phantasialand öffnen bald : Europapark hat wieder geöffnet – auf welche Neuheiten sich Besucher freuen können

Foto: Julian Omonsky

Bereits am vergangenen Wochenende öffnete der Europapark wieder seine Tore – und damit eine Woche vor dem regulären Saisonstart. Was die Besucher dort erwartet und wann andere Freizeitpark in Deutschland wieder öffnen.

Der Europapark in Rust hat wieder seine Tore geöffnet – und das sogar eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart. „Pre-Opening-Weekend“ nennen die Betreiber von Deutschlands größtem Freizeitpark den ersten Höhepunkt der Sommersaison 2022.

Und ihr Fazit über den vorgezogenen Start fällt einen Tag später positiv aus: „Bei strahlendem Sonnenschein konnten unsere Besucher den Tag in vollen Zügen genießen und unsere neuen Angebote erleben“, resümieren die Europapark-Betreiber. Für sie steht fest: „Tag 1 unseres Pre-Opening Weekends hat sich fantastisch angefühlt.“

Insgesamt 4004 Menschen reagierten auf den Beitrag: 3824 streckten den Daumen nach oben, 152 schenkten dem Beitrag sogar ein Herz. Die Freude ist also bei so manchem Adrenalinjunkie und Freizeitpark-Fan groß.

Sommer 2022: Diese Neuheiten warten im Europapark auf die Besucher

Doch worauf dürfen sich die Besucher in diesem Sommer denn eigentlich freuen? „In der Saison 2022 gibt es in Deutschlands größtem Freizeitpark besonders im Themenbereich Österreich neue Highlights zu entdecken“. Dort gebe es unter dem Namen „Josefinas kaiserliche Zauberreise“ etwa eine „romantische Bootsfahrt für die ganze Familie“. Und auch eine „Fontänenshow“ erwartet die Gäste: ein „beeindruckendes Zusammenspiel von Wasser, Licht und Musik“, das einprägsam unter dem Namen „Wiener Wasser Walzer“ firmiert.

Außerdem wurden auch einige neue Shows umgesetzt; unter anderem die „Ed’s Adventure Parade“, die täglich durch den Park zieht. Das Versprechen der Betreiber an dieser Stelle? Die Gäste könnten sich auf „packende Musik“ und „spektakuläre Kostüme“ freuen. Und auch die „Wasserwelt Rulantica“ wartet mit Neuem auf: „Besonders die jungen Besucher dürfen gespannt sein“, schreibt der Europapark hierzu. Im „Eatrenalin“ erwartet die Besucher darüber hinaus eine „gehobene Kulinarik“ und eine „futuristische Genussreise“.

Welche Attraktionen der Europapark außerdem ankündigte:

„Madame Freudenreich Dino-Rennen VR“

„Alpenexpress Coastiality“

„VR-Attraktion YULLBE“

„YULLBE PRO Abenteuer ‚Miniatur Wunderland – Die verrückte Schrumpftour'“

„YULLBE GO Erlebnis ‚Miniatur Wunderland – Walking in Wunderland'“

Wann die Freizeitparks Holiday-Park und Phantasialand in die Sommersaison 2022 starten

Der Holiday-Park in Haßloch startet übrigens eine Woche später in die neue Saison: am Samstag, den 2. April.

Das Phantasialand in Brühl bei Köln öffnet den Themenpark am Samstag, den 9. April, wieder für die Besucher. Neu ist hier die sogenannte Rookburgh, die man in einem ersten Clip bereits daheim entdecken kann.