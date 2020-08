„Kaffee, Kuchen, Tablet“ : Experten warnen vor digitaler Spaltung im Alter

Laut einer Sachverständigenkommission fühlen sich viele ältere Menschen bei der Digitalisierung abgehängt. Vor allem Senioren, die von der Grundsicherung leben, mangelt es oft an digitaler Ausstattung. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Berlin Fotos über WhatsApp teilen oder Geld überweisen über eine Banking-App - viele Ältere nutzen digitale Technik genau wie Junge, aber vielen bleibt sie auch ein großes Rätsel. Sachverständige fordern nun, alle Senioren bei dem Thema mitzunehmen.

Experten sehen in der älteren Bevölkerung in Deutschland eine starke „digitale Spaltung“. „Der Zugang zu und die Nutzung von digitalen Angeboten sind innerhalb der Gruppe der älteren Menschen je nach Bildungsstand und Einkommen ungleich verteilt - deutlich ungleicher als zwischen jüngeren Menschen“, heißt es im „Achten Altersbericht“ für die Bundesregierung. Über ihn beriet nun das Bundeskabinett, anschließend wurde er in Berlin vorgestellt.