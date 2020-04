Kommunion und Konfirmation : Fallen bei Familienfesten umgehen

Essen Falsche Gäste, Gehässigkeit unter den Tanten, alberne Erwartungen der anderen: Wie sich durch kluge Planung und klare Ansagen Stress bei Familienfeiern minimieren lässt, erklärt ein Familientherapeut.

„Fragen Sie sich zunächst einfach mal: Was erwarte ich von den Feierlichkeiten? Und nicht: Was erwarten Außenstehende davon, oder wie feiern andere?“, rät Hermans. „Nehmen Sie sich genug Zeit für eine stressfreie Planung und vor allem: Binden Sie das Kind mit seinen Wünschen mit ein.“

Allgemein rät Hermans vor allem: „Hören Sie in Bezug auf die Feierlichkeit auf Ihre Bedürfnisse. Wenn die Familie aus Übersee anreist, dann haben sie ja vielleicht Lust, noch eine Woche mit ihr zu verbringen. Das können sie denen ja auch explizit so sagen.“ Wenn das nicht so ist, sollten sich Familien nicht scheuen, transparent zu artikulieren, was sie sich wünschen und wo ihre Grenzen sind. Das könne auch heißen, die Feierlichkeiten nach einem Mittagessen für beendet zu erklären.