Zeit für Besinnung Feste und Feiertage im Herbst – an welchen Tagen gibt es wirklich frei?

Der Reformationstag erinnert an den Tag, an dem Martin Luther im Jahr 1517, mit seinen 95 Thesen als Kritik an der Kirche, die Reformation einleitete. Dieser Tag markiert den Beginn einer der bedeutendsten Bewegungen in der Geschichte des Christentums. Diesen gesetzlichen Feiertag im Herbst gibt es in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.