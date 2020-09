FDP-Sprecher mahnt : Fernbleiben von Au-pairs bringt Familien in Stress

Fernbleiben von Au-pairs bringt Familien in Stress

Berlin Tausende Au-pairs sammeln in Deutschland Erfahrungen - und entlasten Familien. Corona macht vielen einen Strich durch die Rechnung. Müssen die jungen Leute und ihre Gastfamilien tatsächlich auf ein Ende der Krise warten?

Viele Familien in Deutschland sind nach Angaben der FDP derzeit im Stress, weil fest eingeplante Au-pairs wegen aktueller Reisebeschränkungen ausbleiben. „Familien fühlen sich alleingelassen und suchen verzweifelt nach alternativen Möglichkeiten, um die Kinderbetreuung zu meistern“, heißt es in einem FDP-Antrag, der nun in den Bundestag eingebracht werden soll.