Rücken-Glück Für Schulstarter: Wie findet man den perfekten Ranzen?

Die neuen Kollektionen kommen immer ab Oktober oder November in die Geschäfte, erklärt Martin Herrmann, Geschäftsführer des Fachgeschäfts Schulranzen im Europacenter in Berlin. Im Frühjahr - um Ostern herum - sei eine gute Zeit für den Kauf. Wer also große Auswahl möchte, sollte nicht bis kurz vor Schulstart warten. Allerdings: Wer wartet, kann vielleicht von Reduzierungen profitieren.