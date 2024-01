Gericht: Scheidung gilt auch mit falschem Hochzeitsdatum

Trotz des falschen Heiratsdatums habe der Scheidungsbeschluss die Ehe des Paares geschieden, so das angerufene Oberlandesgericht. Das Standesamt habe die Scheidung in das Register einzutragen. Zwischen den Ehepartnern habe nur die im Juni 2009 geschlossene Ehe bestanden und um diese sei es bei der Scheidung gegangen. Das Amtsgericht habe entsprechend genau diese Ehe geschieden, und so hätten es die Beteiligten auch verstanden.