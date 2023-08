Ab in die erste Klasse Schöne Geschenke zur Einschulung – Ideen für eine Überraschung zum Schulanfang

Es ist nicht mehr lange hin bis zum Schulstart. Also stellen sich viele Eltern und Verwandte die Frage, ob sie den angehenden Erstklässlern etwas zur Einschulung schenken sollen – und wenn ja, was denn bloß? Der Trierische Volksfreund beantwortet wichtige Fragen und gibt Ihnen einige Geschenkideen an die Hand.