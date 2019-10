Vor Keimen schützen : Handhygiene-Tipps für Pflegende

Berlin Ältere Pflegebedürftige haben ein erhöhtes Risiko, an Infektionen zu erkranken. Um sie vor Bakterien und Viren zu schützen, sollten pflegende Angehörige besonderen Wert auf ihre Handhygiene legen.

Darauf weist das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hin.

In der Pflege sind Einmalhandschuhe in einigen Situationen ratsam - das ZQP nennt zum Beispiel den Kontakt mit Ausscheidungen, mit offenen Wunden oder das Waschen infizierter Hautstellen. Zusätzlich sollte in solchen Fällen ein Desinfektionsmittel verwendet werden.