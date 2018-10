später lesen Kampf um Aufmerksamkeit Handy stört Eltern-Kind-Beziehung FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Schnell noch was liken oder ein Bild in den Gruppenchat schicken: Kleine Kinder quengeln und nörgeln, wenn ihre Eltern ständig in ihrem Beisein aufs Smartphone schauen. Die Krux: Je schlechter gelaunt Kinder sind, desto häufiger wenden sich Eltern ihren technischen Geräten zu. dpa