Freizeit statt Schule Hausaufgaben am Wochenende sind verboten – und das bedeutet diese Regel wirklich

Zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass Hausaufgaben am Wochenende verboten sind. Hausaufgaben vor dem Wochenende sind allerdings erlaubt. Auch Aufgaben, die direkt am nächsten Montag fällig sind, dürfen die Lehrkräfte am Freitag erteilen. Das eigentliche Verbot bezieht sich darauf, dass am Wochenende selbst keine neuen Hausaufgaben anfallen dürfen. Wer an einem Samstag zur Schule muss, bekommt also an diesem Tag keine neuen Aufgaben mit nach Hause.