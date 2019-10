Studie : Heimische Pflege bringt Frauen oft in finanzielle Nöte

Berlin Heimische Pflege wird in Deutschland überwiegend von Frauen geleistet - und viele unterbrechen dafür ihre Karriere. Wegen damit verbundener Lohnausfälle sind Betroffene laut einer neuen Studie oft von finanziellen Risiken bis ins Alter bedroht.

„Sie sind einem besonderen Armutsrisiko ausgesetzt“, sagte der Präsident vom Sozialverband Deutschland, Adolf Bauer, Jetzt in Berlin. Der Verband hatte das Gutachten in Auftrag gegeben.

Drei Viertel der rund 3,4 Millionen pflegebedürftigen Menschen werden laut Statistischem Bundesamt zu Hause versorgt - davon fast 1,8 Millionen allein von Angehörigen. Zwar erhöhte sich der Anteil von Männern bei der Pflege zuhause. Doch waren es zuletzt immer noch 68 Prozent Frauen (2016), nach 80 Prozent knapp 20 Jahre zuvor. In jedem vierten Fall leistet eine Tochter des Pflegebedürftigen die Hauptarbeit, in rund jedem zehnten Fall ein Sohn. Die Partnerin pflegt in 18 Prozent der Fälle, der Partner in 14 Prozent.